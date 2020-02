Anticipazioni Il Segreto, 10-16 febbraio: puntate settimana prossima (Di sabato 8 febbraio 2020) Il Segreto, Anticipazioni puntate settimana prossima: la proposta di Prudencio Il Segreto va in onda tutti i pomeriggi su Canale5 tranne il sabato. Le Anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana svelano che Maria ordinerà a Dori di intensificare gli esercizi perché finalmente riesce a muovere i piedi. All’arrivo di Fernando, Dori si fermerà. Il Mesia non vuole che la Castaneda guarisca. Stando alle Anticipazioni de Il Segreto, Donna Francisca non riuscirà più a dormire la notte: pensa di aver perso per sempre Maria ma Raimundo è fiducioso. Prudencio sogna di sposare Lola. Irene cerca di carpire i segreti di Carmelo ma non ci riesce. Nelle nuove puntate de Il Segreto si scoprirà che Morales e Fernando vogliono cancellare Puente Viejo per vendicare la morte di Maria Elena. Raimundo sfida Morales. Fernando vuole impedire a Dori di sottoporre Maria al suo doloroso ... lanostratv

curandoimpotnc1 : Liked on YouTube: Il Segreto, Anticipazioni domani 6 febbraio 2020: Prudencio dovrà rinunciare a Lola - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Il Segreto: cosa succede venerdì 7 febbraio, anticipazioni - zazoomnews : Anticipazioni Il Segreto: Fernando furioso con linfermiera Vilches - #Anticipazioni #Segreto: #Fernando -