Anticipazioni Beautiful, Puntate Americane: Sally è Malata! (Di sabato 8 febbraio 2020) Anticipazioni Beautiful Puntate Americane: Sally inizia a manifestare dei sintomi piuttosto seri, che compromettono anche il suo lavoro. Wyatt è sempre più indeciso tra lei e Flo… Nelle Puntate Americane di Beautiful, dopo il ritrovamento di Beth ed il lieto fine della vicenda, al centro dell’attenzione c’è il triangolo amoroso tra Wyatt, Flo e Sally. Quest’ultima non ha intenzione di rassegnarsi alla prospettiva di essere lasciata una seconda volta dal suo grande amore, ma soprattutto deve fare i conti con una problematica inaspettata. Ecco cosa succede nella soap… Anticipazioni Beautiful Puntate Americane: Sally ha strani sintomi! Steffy, come sempre, sta lavorando con Sally alla Forrester Creations per nuove collezioni e passerelle. In questo frangente, però, le due donne devono anche scontrarsi con la nuova collezione della Hope For The Future. ... uominiedonnenews

