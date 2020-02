Andrea Pinna, le pagelle dei look di Sanremo: “Elettra sembra Moira Orfei, Achille Lauro tanto fumo” (Di sabato 8 febbraio 2020) Andrea Pinna, meglio conosciuto come LePerleDiPinna, si è divertito a realizzare delle pagelle per i look della 70esima edizione del festival di Sanremo. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, ha dato i voti ai big in gara e ai conduttori: la sua preferita è Elodie, Achille Lauro non lo ha entusiasmato, avrebbe fatto a meno delle giacche scintillanti di Amadeus. fanpage

