Amadeus svela quello che è successo con Bugo e Morgan alle 4 del mattino (Di sabato 8 febbraio 2020) Ieri sera al termine della quarta serata del Festival di Sanremo, Amadeus è andato alla ricerca di Bugo e Morgan che sono stati squalificati dalla competizione e stasera non presenzieranno sul palco in nessun modo. "Il regolamento dà due motivi per l'esclusione: la modifica del testo e il ritiro. I due non ci saranno stasera, Bugo se n'è andato". Poi svela cosa è successo al termine della puntata quando, a tarda notte, è riuscito ad avere un contatto con i due artisti in gara. "quello che è accaduto sopra, nel dietro le quinte, non lo so. Giusto è che le versioni le riportino loro. L'unica cosa che posso dire è che un testo è stato cambiato. Bugo è una delle persone più educate che io abbia mai conosciuto. Lui è triste e affranto di avermi creato un problema. 'Con tutte le cose che hai da fare sei qui con me alle 4 di mattina a parlare' mi ha detto".

