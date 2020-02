Amadeus da Sanremo al derby: “Domenica sarò al Meazza per Inter-Milan” (Di sabato 8 febbraio 2020) Le fatiche di Sanremo non impediranno ad Amadeus di essere presente sugli spalti del Meazza, per il derby di Milano. Il presentatore nella serata finale del Festival della canzone italiana, ha confermato che domenica sera seguirà dal vivo la sua amata Inter nell'attesissimo confronto con il Milan. Al cuor (da tifoso) non si comanda, e il conduttore nonostante la stanchezza inciterà la compagine di Conte in un match cruciale per il campionato di Serie A. fanpage

trash_italiano : - Malgioglio in prima fila - Il coro di Elettra costretto a cantare Elettra, Elettra Lamborghini - Bugo che abbando… - pisto_gol : Il Festival di Sanremo costa alla RAI 18 mln€, ma ne incassa 31. I meno pagati sono i musicisti dell’Orchestra, gra… - _the_jackal : Amadeus ha mobilitato il corpo dei Carabinieri per ritrovare BUGO. Benvenuti all'ultima serata del festival di San… -