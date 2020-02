ALENA SEREDOVA/ "Non pensavo di poter diventare ancora mamma" (Verissimo) (Di sabato 8 febbraio 2020) ALENA SEREDOVA ospite a Verissimo, dalla nuova gravidanza all'amore con Alessandro Nasi: "Era vicino a me quando piangevo per Buffon" ilsussidiario

ElysaPellino : Quanta meraviglia c'è negli occhi di Alena Seredova. E' una donna elegante, dolcissima sincera. Ancora oggi mi chie… - _SpiceMeg : Io ad oggi CIOCCATA su come uno possa mollare Alena Šeredová, moglie e madre dei tuoi 2 figli, per una Ilaria D’Amico. #verissimo - Silvy033 : Non ho mai avuto troppo simpatia per Alena Seredova, ma oggi sto apprezzando il suo racconto onesto e sincero...bel… -