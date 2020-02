Alena Seredova incinta e felice. Buffon rimanda le nozze con la D’Amico (Di sabato 8 febbraio 2020) Alena Seredova sta vivendo un momento molto felice ora che è incinta di Alessandro Nasi, mentre Buffon e llaria D’Amico avrebbero deciso di rimandare le nozze. A svelarlo è il settimanale Nuovo, secondo cui la giornalista sarebbe pronta a giurare amore eterno al calciatore, ma sarebbe proprio lui a frenare per il matrimonio. Legati dal 2014, i due hanno un figlio, Leopoldo Mattia, e la D’Amico non ha mai nascosto la volontà di sposarsi. La giornalista, come svela il settimanale, era pronta a organizzare la cerimonia entro quest’anno, ma a frenarla sarebbe stata l’indecisione di Buffon. Fonti vicine alla coppia infatti riferiscono che Gigi avrebbe deciso di concentrarsi maggiormente sul lavoro, puntando verso nuovi traguardi sportivi. Poco prima di Natale, ospite di Verissimo, la D’Amico aveva fatto intendere a Silvia Toffanin che le nozze con Buffon erano ... dilei

