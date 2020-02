Alena Seredova: figli, oggi, altezza, chi è (Di sabato 8 febbraio 2020) Non sembra ma c'è un mondo oltre Sanremo: ospite della puntata odierna di Verissimo è Alena Seredova, che è incinta del fidanzato Alessandro Nasi. Conosciamola meglio.Nata a Praga il 21 marzo 1978 - ha quindi 42 anni - Alena sbarca a 17 anni per lavoro a Milano come modella, grazie alla sua altezza di 1,80 m. Nel 1998 si piazza seconda a Miss Repubblica Ceca, rappresentando il suo Paese a Miss Mondo nello stesso anno. In quel periodo per lei arriva la notorietà televisiva con il coinvolgimento come valletta in Torno Sabato, lo show itinerante di Giorgio Panariello legato alla Lotteria Italia. Successivamente partecipa come attrice al cinepanettone Christmas in Love e ai cinecocomeri Un'estate al mare e Un'estate ai Caraibi.Alena Seredova: figli, oggi, altezza, chi è 08 febbraio 2020 08:33. blogo

zazoomblog : VERISSIMO- Anticipazioni e ospiti 8 febbraio: da Alena Seredova a Signorini - #VERISSIMO- #Anticipazioni #ospiti - zazoomnews : Verissimo gli ospiti della puntata di oggi: Alena Seredova Albano Carrisi Cristina Marino - #Verissimo #ospiti… - ActualitiyItaly : RT @CorriereTorino: Foto Alena in dolce attesa: «L’amore regala vita» -