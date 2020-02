Albano e Romina di nuovo insieme grazie ad Antonio Summa (Di sabato 8 febbraio 2020) Albano e Romina sono tornati al Festival di Sanremo grazie all’aiuto di un esperto che negli anni ha dato manforte ad altri grandi interpreti della musica italiana Albano e Romina Power, Fonte foto: Instagram (screenshot – https://www.instagram.com/Albano carrisi/?hl=it) Tra la felicità del pubblico italiano emotivamente legato ad Albano e Romina Power, la coppia che ha fatto la storia della musica italiana è tornata a calcare il prestigioso palco del teatro Ariston. Nonostante non abbiano partecipato come concorrenti, i due hanno animato da ospiti la 70esima edizione del Festival della canzone italiana che come al solito si è svolto nella stupenda cornice di Sanremo. “Raccogli l’attimo” è il titolo del brano che ha emozionato il pubblico e che ha consolidato il ritorno di fiamma artistico del duo, che nei prossimi mesi è ... chenews

stanzaselvaggia : L’ultima botta di anni ‘90 di ‘sto Festival è il playback di Albano e Romina. #Sanremo2020 - IlContiAndrea : Vabbè facciamo che potevamo anche restare altri 25 anni senza un inedito #AlBano #Romina #Sanremo2020 - IlContiAndrea : PLAYBACK meraviglia per un inedito DOPO 25 ANNI #Sanremo2020 #Romina #AlBano -