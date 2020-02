Afghanistan, spari contro militari locali e americani: ci sono dei morti tra le forze Usa (Di sabato 8 febbraio 2020) Durante la notte afghana c’è stato un attacco contro le forze locali, in azione insieme a quelle americane, nell’Est del Paese. Colpi d’arma da fuoco hanno colpito i militari durante un’operazione. È confermata la notizia che, sul campo, ci sono diversi morti e feriti. I soldati statunitensi stavano aiutando i colleghi afghani nella liberazione di una roccaforte sotto il controllo dei talebani e dell’Isis: lo scrive il New York Times. Durante l’operazione nella provincia di Nangarhar, riferiscono due dirigenti afghani, sono morti almeno quattro militari americani. Un ufficiale Usa ha riferito invece che ci sono almeno sei americani colpiti, ha confermato che ci sono dei morti ma non ha precisato quanti. «Una squadra di forze americane e afghane in operazione nella provincia di Nangarhar è stato oggetto di spari l’8 febbraio», ha confermato ... open.online

