A11: stazione Prato Ovest chiusa per lavori nelle notti fra il 10,11 e 12 febbraio (Di sabato 8 febbraio 2020) Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa l'uscita della stazione di Prato Ovest firenzepost

FirenzePost : A11: stazione Prato Ovest chiusa per lavori nella notte fra il 10,11 e 12 febbraio - ilsitodifirenze : A11 Firenze - Pisa: chiusure notturne della stazione di Prato Ovest -