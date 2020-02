Zoomarine: dalla scoperta dell’alfabeto del pinguino alla tutela delle specie animali minacciate, il Parco ancora tra i protagonisti della ricerca (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il pinguino africano (Spheniscus demersus) è in grado di comunicare in un modo analogo a quello dell’uomo, riproducendo codici simili a quelli del nostro linguaggio. A questa straordinaria scoperta dei ricercatori dell’Università di Torino ha contribuito in modo attivo lo staff scientifico di Zoomarine. Lo staff scientifico di Zoomarine con gli studenti e i ricercatori dell’Università di Torino hanno monitorato quotidianamente 15 esemplari adulti di pinguino africano, registrando parte delle quasi 600 vocalizzazioni dello studio, che hanno portato all’individuazione di sequenze vocali composte da tre sillabe distinte di diversa lunghezza, usate come vere e proprie parole. Lo studio dettagliato del comportamento animale in ambiente controllato, come quello rappresentato dal Parco Zoomarine, è fondamentale per approfondire la conoscenza di una determinata specie, individuando in ... meteoweb.eu

Zoomarine dalla Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Zoomarine dalla