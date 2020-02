Yemen, ucciso il leader di al Qaida Qassim al Raymi in un raid statunitense: l’annuncio di Donald Trump (Di venerdì 7 febbraio 2020) La casa Bianca conferma la morte del numero due di Al-Qaida in un raid statunitense Il terrorista e leader di al Qaida in Yemen, Qassim al Raymi, in cima alla lista dei terroristi più pericolosi e su cui pendeva una taglia da 10 milioni di dollari, è stato ucciso in un raid americano ordinato da Donald Trump: lo ha reso noto la Casa Bianca, confermando così le indiscrezioni di stampa dei giorni scorsi. Al Raymi, 41 anni, era il vice del capo di Al-Qaida Ayman al-Zawahiri. Secondo quanto riferito da una nota della Casa Bianca, si era unito ad Al-Qaida negli anni Novanta, lavorando in Afghanistan per Osama bin Laden. Sotto la sua guida, il gruppo terroristico “ha commesso violenze incalcolabili contro civili in Yemen e ha cercato di compiere e ispirare numerosi attacchi contro gli Usa e le nostre forze”, si legge ancora nella nota. “La sua morte indebolisce Al-Qaida ... tpi

Yemen - ucciso il leader di al Qaida Qassim al Raymi in un raid statunitense : l’annuncio di Donald Trump : La casa Bianca conferma la morte del numero due di Al- Qaida in un raid statunitense Il terrorista e leader di al Qaida in Yemen , Qassim al Raymi , in cima alla lista dei terroristi più pericolosi e su cui pendeva una taglia da 10 milioni di dollari, è stato ucciso in un raid americano ordinato da Donald Trump : lo ha reso noto la Casa Bianca, confermando così le indiscrezioni di stampa dei giorni scorsi. Al Raymi , 41 anni, era il vice del capo di ...

Gli Stati Uniti hanno confermato di avere ucciso il leader di al Qaida in Yemen - Qassim al Rimi : Gli Stati Uniti hanno confermato giovedì di avere ucciso il leader di al Qaida in Yemen , Qassim al Rimi , uno degli membri più importanti e potenti dell’intera organizzazione terroristica. La Casa Bianca ha dato pochi dettagli sull’operazione: ha detto che

Trump : "Ucciso Qasim al-Raymi - leader di al-Qaeda in Yemen " : Donald Trump ha confermato che gli Usa hanno ucciso in un raid nello Yemen il leader locale di al Qaeda Qasim al-Raymi . “Per ordine del presidente - si legge in un comunicato della Casa Bianca - gli Usa hanno concluso un’operazione antiterrorista nello Yemen che ha elimitato il leader di al-Qaeda Qasim al-Raymi ”.La notizia dell’uccisione di al-Raymi era stata riportata nei giorni scorsi dal New York Times che riferiva di ...

Yemen - l’annuncio di Donald Trump : “Ucciso Qasim al-Raymi - leader di al-Qaeda” : Il fondatore e leader di al-Qaida in Yemen , Qassim al Raymi, tra i terroristi più pericolosi e su cui pendeva una taglia da 10 milioni di dollari, è stato ucciso in un raid americano. Lo annuncia Trump confermando così le indiscrezioni di stampa dei giorni scorsi. "Per ordine del presidente - si legge in un comunicato della Casa Bianca - gli Usa hanno concluso un'operazione antiterrorista nello Yemen che ha eliminato il leader di al-Qaeda Qasim ...

Yemen - leader Al Qaeda forse ucciso in un raid americano : Yemen , leader Al Qaeda forse ucciso in un raid americano secondo quanto riferito in queste ore da fonti del Pentagono e dell’intelligence. E’ tra i terroristi più pericolosi del pianeta, ma ora Qassim al Raymi potrebbe essere morto. Il leader di Al Qaeda in Yemen – secondo quanto riferito dal ‘New York Times’ – potrebbe […] L'articolo Yemen , leader Al Qaeda forse ucciso in un raid americano proviene da ...

I ribelli Houthi hanno ucciso almeno 70 soldati in Yemen : I ribelli sciiti Houthi hanno ucciso almeno 70 soldati Yemeniti in un attacco missilistico nella moschea di un campo militare e Marib, nel centro del paese; la notizia è stata data dai giornali internazionali a partire da fonti mediche e

Geopoliticainfo : ????????Il fondatore e leader di al-Qaida in #Yemen, Qassim al Raymi, in cima alla lista dei terroristi più pericolosi… - zazoomblog : Yemen ucciso il leader di al Qaida Qassim al Raymi in un raid statunitense: l’annuncio di Donald Trump - #Yemen… - zazoomnews : Yemen ucciso il leader di al Qaida Qassim al Raymi in un raid statunitense: l’annuncio di Donald Trump - #Yemen… -