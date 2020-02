Yemen, l’annuncio di Donald Trump: “Ucciso Qasim al-Raymi, leader di al-Qaeda” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il fondatore e leader di al-Qaida in Yemen, Qassim al Raymi, tra i terroristi più pericolosi e su cui pendeva una taglia da 10 milioni di dollari, è stato ucciso in un raid americano. Lo annuncia Trump confermando così le indiscrezioni di stampa dei giorni scorsi. "Per ordine del presidente - si legge in un comunicato della Casa Bianca - gli Usa hanno concluso un'operazione antiterrorista nello Yemen che ha eliminato il leader di al-Qaeda Qasim al-Raymi". fanpage

