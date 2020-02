Whatsapp: ecco come scoprire chi guarda il tuo profilo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Quante volte avresti voluto sapere chi visita il tuo profilo Whatsapp? ecco cosa fare per scoprire chi ti cerca sulla più celebre app di messaggistica. Whatsapp servizio di messaggistica (Fonte: Pixabay) Whatsapp ha certamente rivoluzionato il nostro modo di comunicare, permettendoci di arrivare ad una moltitudine di persone in maniera molto più rapida e incisiva rispetto alle e-mail o agli sms. Grazie a questo servizio, possiamo infatti aprire chat singole con le persone che ci stanno più a cuore e chat di gruppo per gestire comunicazioni con più persone, e possiamo farlo sia utilizzando il testo, sia usando i sempre più diffusi messaggi vocali. Tra le mille possibilità che Whatsapp offre, c’è anche quella di sapere chi si reca sul nostro profilo. Scopriamo alcuni trucchi per scoprire chi manifesta interesse nei nostri confronti. Nel caso in cui tu ... chenews

RadioBarrioLive : Siamo in onda con Nonostante tutto resistiamo. Volete interagire con noi in diretta? Ecco come ? 3273721595 (Sms, m… - fareman5 : Quello che legge tutti i messaggi sui gruppi whatsapp e non risponde mai, che ti stalkera e non mette mai like o co… - Notiziedi_it : WhatsApp non funziona più su milioni di telefonini obsoleti: ecco quali -