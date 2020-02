Vitalizi, il centrodestra nega che la restituzione fosse già decisa: “Era solo una vecchia ipotesi”. Evangelisti (M5s): “Falso, era pronto un comunicato” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo che il senatore di Forza Italia, Giacomo Caliendo, ha annunciato in Senato che si asterrà nel giudizio sul ricorso degli ex parlamentari sul taglio dei Vitalizi, (decisione bollata come “tardiva” dal Movimento 5 Stelle) cosa accadrà nella ‘Commissione contenziosa’ di Palazzo Madama? Il lavoro della ‘Contenziosa’, va ricordato, non da oggi vive momenti di tensione. Già lo scorso novembre Elvira Evangelista, senatrice M5s, lasciò la commissione perché, disse, “tra i membri c’è un intreccio di relazioni amichevoli e professionali che non mi permetteva di pensare che fosse una commissione terza, indipendente e imparziale”. Il passo indietro di Caliendo è arrivato dopo che ‘Il Fatto Quotidiano‘ ha reso noto una bozza di delibera con il quale si accoglieva il ricorso degli ex parlamentari, preparata prima che si ... ilfattoquotidiano

Daviderel4 : RT @ValterRimini: @AnnalisaChirico La Chirico omette e fa finta di non sapere che i #vitalizi al Senato li sta ripristinando il centro dest… - pippi36423094 : RT @Sabina1956: @andreasso1951 No, non andiamo in piazza contro il governo, vedi che scrivi sciocchezze. Andiamo in piazza contro il centro… - Claudia50827317 : RT @Sabina1956: @andreasso1951 No, non andiamo in piazza contro il governo, vedi che scrivi sciocchezze. Andiamo in piazza contro il centro… -