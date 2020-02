Violenze sulle figlie, padre-orco 'istigava' le madri a compiere abusi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Giorgia Baroncini Le due donne arrestate per abusi sulle figlie avrebbero partecipato con il 40enne a pratiche pedofile. L'uomo, padre di una delle vittime, avrebbe avuto "un ruolo determinante" nell'istigare le madri a commettere i reati Sarebbe stato il padre di una delle piccole a spingere le sua compagna e un'altra donna a violentare le loro bimbe. Piano piano emergono particolari sempre più inquietanti dalla vicenda che ha portato all'arresto di un 40enne di Grosseto e di due donne, una residente a Terni e l'altra a Reggio Emilia, per abusi sui minori. Le due mamme avrebbero commesso abusi sessuali sulle figlie fin dai primi anni di età per produrre foto a carattere pedopornografico. Immagini che avrebbero inviato in modo costante via WhatsApp a un 40enne di Grosseto, padre di una delle bimbe violentate, che a sua volta avrebbe diffuso il materiale in rete sulle pagine ... ilgiornale

