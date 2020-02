Viola Valentino e Fiordaliso con o senza ritocchi, a La prova del cuoco il prima e il dopo (Foto) (Di venerdì 7 febbraio 2020) Prosegue la settimana dedicata a Sanremo 2020 anche per La prova del cuoco e oggi 7 febbraio in cucina con gli chef ci sono Viola Valentino e Fiordaliso (foto). Due grandi interpreti che negli anni ’80 ci hanno emozionato, fatto cantare, innamorare, ballare e oggi ancora proseguono con le stesse canzoni, sempre indimenticabili. Viola Valentino cucina con il peperone verde, Fiordaliso con il pomodoro rosso e sono anche bravine, la seconda più della prima, ma quando cantano il tempo torna indietro e i ritocchi diventano evidenti. Chi ha ceduto di più al ritocchino tra Viola e Fiordaliso? senza dubbio lei che canta Non voglio mica la luna e resta l’eterna ragazza con le scarpe basse e lo sguardo che incanta. La Valentino non è mai andata dal chirurgo estetico? Due donne bellissime ieri e oggi, l’ex moglie di Riccardo Fogli ha 70 anni, sette in più della collega con cui oggi si è battuta in ... ultimenotizieflash

“Questo pensiero d’amore” - il nuovo singolo di Viola Valentino e Francesco Serra : E' disponibile in radio, in tutti gli store e piattaforme digitali "Questo pensiero d'amore", il nuovo singolo che vede il ritorno di Viola Valentino con Francesco Serra. Viola Valentino quando ha sentito la canzone, si è innamorata della voce di Francesco e ha commentato: “Cantare questo brano con un giovane cantautore talentuoso come Francesco Serra mi ha dato una carica importante ed emozionato tanto”. Prodotto da Luca Venturi, per la On the ...

bossebasta : A #laprovadelcuoco c'è una Viola Valentino sfiatata. Direi che 'Comprami' la cantava decisamente meglio 'Cosa' ???? - amicodiieri2 : sempre una bella donna ma ricordo a tutto il popolo di la prova del cuoco che Viola Valentino è stata un figa pazzesca @Provadelcuoco - giovannitundo : RT @LaRobiErre: Se vi appassiona la “reunion” dei Ricchi e Poveri, vi racconto di quando, narra la leggenda, Riccardo Fogli aveva lasciato… -