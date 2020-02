Vincenzo Mollica, ultimo Sanremo: le parole di Fiorello all’orecchio (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020, l’omaggio a Vincenzo Mollica commuove tutti: il giornalista presente in platea Vincenzo Mollica è al suo ultimo Festival di Sanremo come inviato della Rai e un omaggio era d’obbligo. Lo hanno fatto Amadeus e Fiorello dal palco dell’Ariston, mentre il giornalista era presente in platea, seduto in prima fila insieme a sua moglie. … L'articolo Vincenzo Mollica, ultimo Sanremo: le parole di Fiorello all’orecchio proviene da Gossip e Tv. gossipetv

trash_italiano : VINCENZO MOLLICA SEI IL NOSTRO EROE. #Sanremo2020 - domeniconaso : Vincenzo Mollica che riconosce gli amici di una vita dalla voce e piange. Ho la pelle d’oca. Omaggio meritato per… - Raiofficialnews : “Tu sei la rockstar del #Tg1!” @vascorossi L’omaggio di #Sanremo2020 a Vincenzo #Mollica. #Sanremo70, @SanremoRai,… -