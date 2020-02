Vincenzo Mollica tra Parkinson e diabete:”Ignoro cosa sia la depressione” (Di sabato 8 febbraio 2020) Se ne parla già da tempo: questo sarà l’ultimo Sanremo per Vincenzo Mollica, il famoso giornalista del Tg1 con cui gli amanti del Festival hanno appuntamento fisso da quasi 4 decadi ormai. L’arrivo della pensione infatti, a cui molti si sono opposti e che è stato procrastinato il più possibile, è oramai dietro l’angolo. Nonostante qualche acciacco di troppo, di cui tra l’altro aveva parlato tempo fa, il noto giornalista non demorde e va avanti con grande passione, oltre che grande competenza a cui aggiunge anche un’invidiabile autoironia. Mollica non molla nonostante la malattia Come di consueto negli ultimi 39 anni, Vincenzo Mollica appare tutte le sere sul balconcino dell’Ariston dal quale anticipa e accoglie gli ospiti che si vedranno nel corso della serata della kermesse musicale. L’inviato del Tg1 va avanti, con la gentilezza che lo contraddistingue da sempre e che tanto lo fa ... thesocialpost

trash_italiano : VINCENZO MOLLICA SEI IL NOSTRO EROE. #Sanremo2020 - domeniconaso : Vincenzo Mollica che riconosce gli amici di una vita dalla voce e piange. Ho la pelle d’oca. Omaggio meritato per… - Chiara_Galiazzo : Quanto voglio bene a Vincenzo Mollica ?? #Sanremo2020 -