Vincenzo Mollica | l’omaggio da brividi | piangono tutti al Festival di Sanremo

Un ringraziamento speciale per Vincenzo Mollica al Festival di Sanremo, lui si commuove in diretta e piange. Per lui anche Vasco Rossi e Benigni. Un ringraziamento speciale è stato dedicato a Vincenzo Mollica durante questa quarta serata del Festival di Sanremo, che celebra quest'anno la sua 70esima edizione. Il giornalista lavora da anni al Festival,

trash_italiano : VINCENZO MOLLICA SEI IL NOSTRO EROE. #Sanremo2020 - domeniconaso : Vincenzo Mollica che riconosce gli amici di una vita dalla voce e piange. Ho la pelle d’oca. Omaggio meritato per… - Chiara_Galiazzo : Quanto voglio bene a Vincenzo Mollica ?? #Sanremo2020 -