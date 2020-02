VIDEO NBA 2020: gli Houston Rockets passano in casa dei Lakers grazie ad un incontenibile Westbrook (Di venerdì 7 febbraio 2020) Quando Russell Westbrook gioca così, non ce n’è quasi per nessuno, nemmeno per King James. Gli Houston Rockets, infatti, passano 121 a 111 allo Staples Center con una prova maiuscola del proprio play che chiude con 41 punti 8 rimbalzi e 5 assist, con James Harden che si limita a 14 punti con appena 10 conclusioni a canestro. Per i Lakers, invece, solita gara in ufficio per Anthony Davis con 32 punti, 13 rimbalzi e 3 stoppate, mentre LeBron James tira male (8/19) e preferisce regalare 15 assist ai compagni assieme a 18 punti e 9 rimbalzi. Per i texani vittoria importante con il nuovo stile di gioco senza centri, mentre per i californiani continua il momento ad alti e bassi dopo lo shock per quanto accaduto a Kobe Bryant. Andiamo, quindi, a rivedere gli highlights della partita di questa notte. VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DI LOS ANGELES Lakers – Houston Rockets ... oasport

