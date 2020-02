VIDEO MotoGP, Test Sepang 2020: Yamaha grande protagonista della prima giornata (Di venerdì 7 febbraio 2020) La Yamaha ha indubbiamente recitato il ruolo di dominatrice assoluta nella prima giornata dei Test collettivi di Sepang (Malesia) riservati ai team del Mondiale MotoGP 2020. In particolare il team Petronas ha impressionato occupando le prime due posizioni in classifica con Fabio Quartararo davanti al compagno di squadra Franco Morbidelli con un interessante 1’58″945. I piloti del team ufficiale, Maverick Vinales e Valentino Rossi, non sono andati a caccia della prestazione pura raccogliendo però dati molto interessanti sulla messa a punto della M1. Di seguito il VIDEO con il riepilogo generale del day-1 dei Test MotoGP 2020 in Malesia: VIDEO RESOCONTO DAY-1 Test Sepang MotoGP 2020: erik.nicolaysen@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui ... oasport

SkySportMotoGP : ?? Ecco la nuova @YamahaMotoGP ?? Di @ValeYellow46 e @mvkoficial12 ?? - SkySportMotoGP : ?? Su il volume ?? Tutti in pista a #Sepang ???? ?? @MotoGP #SkyMotori #MotoGP - SkySportMotoGP : ?? Le prime sensazioni di @lorenzo99 sul ritorno come tester della @YamahaMotoGP ?? @MotoGP #SkyMotori #MotoGP… -