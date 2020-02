VIDEO Barcellona-Olimpia Milano 84-80, gli highlights della partita: Delaney trascina i catalani alla vittoria in volata (Di sabato 8 febbraio 2020) A Barcellona l’Olimpia Milano si illude ma poi è costretta a cedere sotto i colpi di un fenomenale Malcolm Delaney, autore di 26 punti (suo massimo stagionale) e 9 assist. Nella città della Catalogna il risultato è di 84-80 per i bluagrana, che vanno sotto la linea di galleggiamento nel secondo quarto ma poi sono bravi a riprendere le fila del match nel corso del terzo periodo e a piazzare la stoccata vincente negli ultimi minuti di gioco. Di sotto gli highlights dell’incontro.  CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET antonio.lucia@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Credit: Ciamillo oasport

VIDEO Barcellona-Olimpia Milano 84-80 - gli highlights della partita : Delaney trascina i catalani alla vittoria in volata : A Barcellona l’Olimpia Milano si illude ma poi è costretta a cedere sotto i colpi... L'articolo VIDEO Barcellona-Olimpia Milano 84-80 , gli highlights della partita : Delaney trascina i catalani alla vittoria in volata proviene da ForzAzzurri.net.

DIRETTA/ Barcellona Milano (36-45) VIDEO streaming tv : ribaltone Olimpia! : DIRETTA Barcellona Olimpia Milano streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Palau Blaugrana, valida per la 24^ giornata del girone di basket Eurolega.

DIRETTA/ Barcellona Olimpia Milano (0-0) streaming VIDEO tv : palla a due - si gioca! : DIRETTA Barcellona Olimpia Milano streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Palau Blaugrana, valida per la 24^ giornata del girone di basket Eurolega.

Diretta Barcellona Olimpia Milano/ Streaming VIDEO tv : si rivede Thomas Heurtel : Diretta Barcellona Olimpia Milano Streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Palau Blaugrana, valida per la 24^ giornata del girone di basket Eurolega.

DIRETTA BARCELLONA OLIMPIA MILANO/ VIDEO streaming tv : c'è equilibrio nei precedenti : DIRETTA BARCELLONA OLIMPIA MILANO streaming Video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Palau Blaugrana, valida per la 24^ giornata del girone di basket Eurolega.

Diretta Barcellona Olimpia Milano/ Streaming VIDEO tv : trasferta di lusso (Eurolega) : Diretta Barcellona Olimpia Milano Streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Palau Blaugrana, valida per la 24^ giornata del girone di basket Eurolega.

Barcellona - Setien non si scoraggia : «Fatti passi avanti - non guardo il risultato» – VIDEO : Il tecnico del Barcellona , Quique Setien , ha commentato con ottimismo l’eliminazione in Coppa del Re. Le sue parole Il Barcellona sta vivendo un periodo non facile. Tormentato dai litigi interni, ieri è stato estromesso anche dalla Coppa del Re a causa della sconfitta contro l’Atletico Bilbao. Quique Setien , in conferenza stampa, analizza così la sfida. «Tutto è andato bene, tranne il risultato e ...

Barcellona - Setién : «Messi contro Abidal? Fuori dal mio controllo» – VIDEO : Quique Setién ha parlato in conferenza stampa del botta e risposta tra Lionel Messi ed Eric Abidal – VIDEO Il tecnico del Barcellona , Quique Setién , ha parlato del botta e risposta a distanza tra Eric Abidal e Lionel Messi. Queste le parole del tecnico blaugrana. «Questa situazione interessa a voi, non a me. Io mi concentro su quello che mi devo concentrare, cioè il calcio. Il resto non mi interessa». Leggi su ...

Barcellona - Setién : «Carles Perez non lo avrei ceduto se…» – VIDEO : Quique Setien ha parlato della cessione di Carles Perez alla Roma avvenuta negli ultimi giorni di mercato Quique Setien ha parlato in conferenza stampa della cessione di Carles Perez , finito negli ultimi giorni di mercato alla Roma. Le parole del tecnico del Barcellona . «Mi sono pentito di aver dato il via libera per la partenza di Carles Perez . L’infortunio è una disgrazia. A sapere prima cosa sarebbe successo, non ...

VIDEO / Barcellona Levante (2-1) : highlights e gol. Ansu Fati a segno per due volte! : Video Barcellona Levante (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valevole per la 22^ giornata della Primera Division spagnola. I blaugrana passano grazie ad Ansu Fati .

Diretta/ Barcellona Levante (risultato 0-0) streaming VIDEO DAZN : Messi spreca : Diretta Barcellona Levante . streaming video DAZN , quote e risultato live del match valevole per la ventiduesima giornata della Liga spagnola.

DIRETTA/ Barcellona Levante (risultato 0-0) VIDEO streaming DAZN : in campo - si gioca! : DIRETTA Barcellona Levante . streaming video DAZN , quote e risultato live del match valevole per la ventiduesima giornata della Liga spagnola.

Diretta Barcellona Levante/ Streaming VIDEO DAZN : l'arbitro è Adrian Cordero Vega : Diretta Barcellona Levante . Streaming video DAZN , quote e risultato live del match valevole per la ventiduesima giornata della Liga spagnola.

DIRETTA BARCELLONA LEVANTE/ VIDEO streaming DAZN : sono 24 le vittorie catalane : DIRETTA BARCELLONA LEVANTE . streaming Video DAZN , quote e risultato live del match valevole per la ventiduesima giornata della Liga spagnola.

Diretta Barcellona Levante/ Streaming VIDEO DAZN : sarà riscatto blaugrana? (Liga) : Diretta Barcellona Levante. Streaming video DAZN, quote e risultato live del match valevole per la ventiduesima giornata della Liga spagnola.

FunkyBeatLovers : Live Dance Music 70/80 Circuito Fba in contemporanea nei locali più esclusivi di New York Londra Napoli Parigi Barc… - Giorot74 : @LaBiaBi11 @_andreamoroni_ @carminecaiv @_aug_10th Ma esatto. Tra un video degli autogol e una foto di te a barcell… - AnaDono_ : RT @Eurosport_IT: Dal sogno alla realtà: Tarczewski sorpassa, Delaney risponde e il Barcellona batte l'Olimpia Milano in volata ?? #Eurospo… -