VIDEO Alex Rins | Test MotoGP Sepang | “Soddisfatto per il lavoro svolto | abbiamo provato

Alex Rins ha cominciato molto bene il suo 2020 in sella alla Suzuki, firmando un notevole terzo tempo a meno di due decimi dalla vetta nella prima giornata dei Test collettivi della MotoGP a Sepang, in Malesia. L'iberico ha effettuato diverse prove comparative tra tre tipi di ali differenti rispetto alla scorsa stagione, raccogliendo dei riscontri molto positivi specialmente sul passo gara. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni rilasciate da Alex Rins ai microfoni di Sky Sport alla fine del day-1: VIDEO DICHIARAZIONI Alex Rins Test MotoGP Sepang 2020:

