Vicenza, calci e insulti contro i vicini di casa ghanesi: divieto di dimora per tre italiani (Di venerdì 7 febbraio 2020) Convivenza multietnica da incubo in un condominio di Vicenza. L’intolleranza di una famiglia italiana nei confronti di una famiglia africana è arrivata al punto da indurre il giudice per le indagini preliminari a imporre il divieto di dimora per marito, moglie e figlia in quella casa. Si tratta di un allontanamento vero e proprio, come misura precauzionale in un procedimento penale. I tre italiani infatti, sono accusati di stalking e lesioni nei confronti dei vicini, con l’aggravante dei motivi razziali. Oggetto della persecuzione, una famiglia ghanese che sarebbe stata minacciata, insultata e perfino aggredita fisicamente anche con la spray al peperoncino. In attesa che la vicenda giudiziaria giunga all’epilogo (siamo in fase di indagine preliminare) il giudice Barbara Maria Trenti ha ordinato ai tre di lasciare l’appartamento. È dal 2017 che la famiglia di immigrati ... ilfattoquotidiano

