Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2020 ore 18:45 (Di venerdì 7 febbraio 2020) DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA E CASAL MONASTERO MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA, BUFALOTTA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PISANA ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 SI STA IN CODA TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE SULLA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA NORD MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI DFONTANA DI PAPA, CECCHINA, PAVONA E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA STATALE APPIA TRAFFICO ... romadailynews

