Vi ricordate Adebayor? Nuova avventura per l’attaccante togolese, ritroverà un ex compagno (Di venerdì 7 febbraio 2020) Emmanuel Adebayor si prepara, a quasi 36 anni, ad una Nuova avventura. L’attaccante togolese volerà in Paraguay per diventare un nuovo giocatore dell’Olimpia Asuncion. Dopo soltanto tre mesi con i turchi del Kayserispor, l’ex punta di Monaco, Arsenal, Man City, Real Madrid, Tottenham e Istanbul Basaksehir è ora ad un passo dalla squadra della capitale paraguayana. Adebayor ritroverà, a distanza di 10 anni, il suo ex compagno al City Roque Santa Cruz, che in patria sta vivendo una seconda giovinezza a suon di gol. Calciomercato, le voci dall’estero su Pogba e Lautaro. Inserimento della Lazio, l’esborso economico della SampL'articolo Vi ricordate Adebayor? Nuova avventura per l’attaccante togolese, ritroverà un ex compagno CalcioWeb. calcioweb.eu

ricordate Adebayor Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : ricordate Adebayor