"Vi racconto la mia Fiera con la mascherina per il Coronavirus" (Di venerdì 7 febbraio 2020) Simone Savoia La Messe Frankfurt 2020 è iniziata oggi nella metropoli tedesca e per 4 giorni è uno degli snodi commerciali più importanti del mondo. Il racconto di un buyer La Messe Frankfurt 2020 è iniziata oggi nella metropoli tedesca e per 4 giorni è uno degli snodi commerciali più importanti del mondo per quanto riguarda i beni di consumo: nell’edizione 2019, per capirci, sono arrivati 136mila buyers da 166 Paesi, muovendosi tra 4.451 espositori su oltre 300mila metri quadrati di Fiera. Si va dal dining, cioè tutti gli articoli per apparecchiare tavola oltre agli utensili da cucina e agli accessori per pulire casa. Si passa al living, cioè articoli di arredamento e poi al living, idee regalo per la casa. “La Fiera Ambiente di Francoforte è un punto di riferimento mondiale per gli importatori di articoli per la casa, arredo, decorazione e simili. Mai visto un deserto ... ilgiornale

