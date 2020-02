Veronica la “Beccamorta”, aspirante tanatoesteta a 24 anni: “È il lavoro dei miei sogni” (Di venerdì 7 febbraio 2020) "Il lavoro del becchino non è più quello di una volta" spiega la giovane di Bologna, attiva su Youtube come Beccamorta con curiosità su cimiteri e funerali. "La gente quando mi vede fa le corna, ma sono innamorata del mio lavoro. Chi vede i miei video rimane sbalordito perché in Italia la morte è ancora un tabù" fanpage

