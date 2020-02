Verona Juventus probabili formazioni: si ritorna al 4-3-3, novità in attacco (Di venerdì 7 febbraio 2020) Verona Juventus probabili formazioni- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, Maurizio Sarri, in vista della sfida contro il Verona potrebbe valutare la possibilità di far ritorno al 4-3-3. Poche novità in difesa, con Bonucci-De Ligt confermati al centro e Cuadrado-Alex Sandro sugli esterni. A centrocampo chance dal 1′ per Rabiot, il quale sarà preferito a Matuidi. Completeranno il centrocampo Pjanic e Bentancur. Verona Juventus probabili formazioni: Higuain dal 1′ Come accennato, Sarri potrebbe optare per il ritorno al 4-3-3. Douglas Costa dal 1′, con al suo fianco Cristiano Ronaldo e Higuain. Possibile panchina per Dybala, anche se l’argentino resta in ballottaggio con il Pipita per una maglia da titolare. Leggi anche: Van Dijk Juventus, Paratici rinuncia al colpo: i motivi Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, ... juvedipendenza

