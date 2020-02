Verissimo, Alena Seredova sulla gravidanza: “Ho un patto con i miei figli” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Verissimo, Alena Seredova a Silvia Toffanin: “Ho un patto con i miei figli di non svelare il sesso del bebe” Domani, sabato 8 febbraio, Alena Seredova sarà ospite da Silvia Toffanin, per la sua prima intervista in gravidanza, l’ex moglie di Gianluigi Buffon, infatti, è incinta del terzo figlio dal nuovo compagno Alessandro Nasi. Dall’unione con l’ex portiere della Juve invece sono nati due figli David Louis e Lee Thomas, e proprio con i due primogeniti Alena Seredova ha fatto un patto sulla nuova gravidanza che secondo le anticipazioni racconterà domani a Verissimo: “Ho un patto con i miei figli, non svelare il sesso del bebè fino alla nascita” Insomma chi si aspetta qualche anticipazione appunto sul sesso del piccolo che nascerà a giugno rimarrà deluso. Alena Seredova a Verissimo racconta come ha annunciato la gravidanza ai due figli avuti ... lanostratv

