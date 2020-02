Venezia, pusher nigeriano tenta di sfilare pistola a poliziotto (Di venerdì 7 febbraio 2020) Federico Garau Con numerosi precedenti alle spalle, lo spacciatore straniero non ha esitato ad aggredire uno degli agenti che lo avevano fermato per una verifica, cercando di impossessarsi della sua pistola d'ordinanza Sorpreso dagli agenti della polizia locale di Venezia durante un'operazione di pattugliamento del territorio, reagisce in modo improvviso e cerca più volte, per fortuna non riuscendoci, di impossessarsi dell'arma di ordinanza di uno dei poliziotti che lo aveva fermato. Il responsabile di questo nuovo episodio di violenza ai danni dei rappresentanti delle forze dell'ordine impegnati nell'adempimento del proprio dovere è un nigeriano di 33 anni, individuo da tempo noto alle autorità e con una lunga lista di precedenti di polizia alle spalle. Alla sua fedina penale, pertanto, si aggiungono quindi dei nuovi capi d'imputazione a conclusione dell'operazione ... ilgiornale

