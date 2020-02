Vela, Mondiali Nacra 17 2020: l’Italia punta al tris iridato con Tita-Banti e Bissaro-Frascari sulla strada verso Tokyo (Di venerdì 7 febbraio 2020) C’è indubbiamente grande attesa in casa Italia per uno degli appuntamenti più importanti della nostra Vela olimpica in questo primo scorcio di un 2020 che raggiungerà il suo apice in occasione dei Giochi Olimpici di Tokyo. Da lunedì 10 a sabato 15 febbraio si disputerà il Campionato del Mondo 2020 della classe Nacra 17, un evento che nell’ultimo biennio ha regalato enorme soddisfazioni al Bel Paese grazie ai trionfi prima di Ruggero Tita e Caterina Banti (oro mondiale ad Aarhus nel 2018) e poi di Vittorio Bissaro e Maelle Frascari (campioni iridati ad Auckland nel 2019). Queste due coppie rappresenteranno la nostra Nazionale anche a Geelong (Australia), sede del Mondiale, collocata nella baia di Port Philip, a circa 70 chilometri da Melbourne. Il campo di regata sarà abbastanza particolare e ben diverso da quello di Enoshima, in cui si svolgeranno le gare olimpiche, infatti ... oasport

