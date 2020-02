Valentino Rossi: “Giornata abbastanza positiva. Competitivi per alcuni aspetti. Yamaha ha potenziale se MotoGP è prioritaria” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Valentino Rossi ha concluso al decimo posto la prima giornata di Test MotoGP a Sepang, il Dottore non è riuscito a tenere il passo di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli che si sono esaltati con le Yamaha del Team Petronas. Il nove volte Campione del Mondo è motivato a dare il massimo in Malesia per lanciarsi con convinzione verso il Mondiale MotoGP, questa sarà la sua ultima stagione con la Yamaha ufficiale e insegue risultati importanti per capire se può proseguire la propria carriera o se deve ritirarsi. Il Dottore ha analizzato le sue prove in alcune dichiarazioni rilasciate a it.motorsport.com: “È stata una giornata abbastanza positiva. Ha piovuto un po’, quindi non siamo riusciti a finire il nostro programma. Però abbiamo fatto più di 50 giri, lavorando sulla M1 in versione 2020, una moto abbastanza differente sia a livello di telaio che di motore rispetto a quella ... oasport

SkySportMotoGP : Valentino Rossi, tutte le moto della carriera del 'Dottore'. FOTO #SkyMotori #MotoGP - SkySportMotoGP : ?? #VR46 fa chiarezza su cosa potrà accadere dopo il 2020 #SkyMotori #MotoGP - SkySportMotoGP : Il casco di Sepang è l'ultimo: ecco tutti i caschi della carriera di @ValeYellow46 #SkyMotori #MotoGP #SepangTest… -