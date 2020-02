Urbino, mamma Martina si laurea insieme ai suoi 6 figli (Di venerdì 7 febbraio 2020) Si laureeranno tutti insieme all’Università di Urbino, Martina Hülser, 55 anni, e i suoi sei figli. Il 10 febbraio discuteranno la tesi magistrale la mamma e le figlie Michelle di 27 anni, Sarah, 26 e Daniela, 25, che si laureeranno in Didattica delle lingue moderne: nel 2017, sempre a Urbino e sempre tutte insieme, avevano conseguito la laurea triennale. Lo stesso giorno, discuteranno la tesi anche Christina, 22 anni, ed Eliah. 21, che conseguiranno la triennale in Lingue e culture straniere. Nella stessa sessione, ma tra il 16 e il 18 marzo, si laureerà nella triennale di Economia e Management dell’Ateneo di Urbino anche Emanuel, 23 anni. «Per noi è stato naturale laurearci insieme: abbiamo studiato sempre insieme, abbiamo fatto gli stessi esami e ci siamo aiutati», hanno raccontato i laureandi, che vivono sul Lago Maggiore, in Provincia di Varese, al Resto del Carlino. «Quando stai ... vanityfair

LeonardoCalab10 : un esempio per tutti..prenderanno la laurea tutti in sieme(mamma e 6 fgli)a Urbino il 10 febbraio???????????????? - georgetsex : vi giuro raga che dopo l'esame di storia dell'architettura e l'approfondimento su urbino non voglio più vedere casa… -