Uomini e Donne, trono classico: Daniele accusato di sottoporre le ragazze ai test (Di venerdì 7 febbraio 2020) Uomini e Donne, trono classico. Nell’ultima registrazione sono andati in scena molti litigi tra i quattro tronisti in particolare tra Sara e Giovanna e tra Carlo e Daniele. Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, datata 31 gennaio 2020. In questa puntata assistiamo a molte discussioni tra i tronisti: in particolare tra Sara e Giovanna e tra Carlo e Daniele. Tra le due Donne il motivo delle discussioni è stato principalmente il non volersi condividere i corteggiatori, con accuse da ambo le parti. Tra gli Uomini invece si è discusso per la scelta di Daniele di accantonare Ginevra perchè usciva anche con Carlo. Sara, dopo la visione di un’esterna di Giovanna, le ha dato della gatta morta. Grandi discussioni nell’ultima puntata del trono classico di Uomini e Donne. I tronisti si sono scagliati gli uni contro gli ... 2anews

