Uomini e Donne oggi, Tina Cipollari furiosa con Valentina: “Senza cervello” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tina Cipollari sbotta al Trono Over di Uomini e Donne contro ValenTina Autiero: “Proprio senza cervello!” oggi ValenTina Autiero, in occasione della sfilata maschile a Uomini e Donne, si è rifiutata di votare. Il motivo? La dama di origini romane ha dichiarato di esserci rimasta molto male per tutte le critiche ricevute la volta scorsa in occasione della sfilata del parterre femminile. Una dichiarazione che ha fatto andare su tutte le furie Tina Cipollari, la quale non ha certo nascosto il suo disappunto: “Bisogna saper accettare le critiche onestamente…” Ma a quel punto la donna ha ribattuto all’opinionista: “Non sono d’accordo perchè hanno esagerato nei miei confronti…” Allora Tina è sbottata nel vero senso della parola: “Fate proprio pena perchè vi mettete a discutere su cose…Ma sono questi i problemi della ... lanostratv

