Uomini e Donne gossip “Fate pena, senza cervello”: è caos, Valentina in lacrime (Di venerdì 7 febbraio 2020) gossip Uomini e Donne: Tina Cipollari contro Valentina Autiero Bufera a Uomini e Donne per il comportamento di Valentina Autiero che dopo le offese dell’ultima volta ha deciso di non votare la sfilata degli Uomini. Cos’è successo esattamente? La Dama degli Over ha subito degli attacchi ingiustificati al suo aspetto fisico, alle gambe, per la … L'articolo Uomini e Donne gossip “Fate pena, senza cervello”: è caos, Valentina in lacrime proviene da gossip e Tv. gossipetv

