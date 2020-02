Uno degli italiani rientrati da Wuhan è positivo al nuovo coronavirus (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani (foto: Andreas Solaro/Afp via Getty Images) Dopo i due turisti cinesi in vacanza a Roma, il terzo caso di coronavirus su suolo italiano riguarda uno dei 56 connazionali rientrati dalla cittadina di Wuhan e attualmente in quarantena alla città militare della Cecchignola. Si tratta di un 29enne che non aveva manifestato problemi durante i primi controlli, ma che ha cominciato ad avere sintomi nella giornata del 6 febbraio. Il pomeriggio stesso è stato trasferito all’ospedale Spallanzani e in serata è arrivata la conferma della positività al virus 2019-CoV. “La probabilità di contagiare altri credo sia bassissima“, ha affermato Gianni Rezza, direttore del reparto Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità. La quarantena di 14 giorni degli italiani provenienti dalla Cina (che quando sono insieme ... wired

