Unisannio, successo di pubblico per lo spettacolo “Le Baccanti” (FOTO) (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Grande successo di pubblico al Teatro Massimo di Benevento per lo spettacolo ‘Le Baccanti’, organizzato dal Cut e dall’Università degli studi del Sannio in collaborazione con la compagnia teatrale “La Fermata”. La tragedia greca di Euripide è stata portata in scena dagli studenti del Centro Universitario Teatrale sotto la regia di Francesco Teselli e Gilda Ceccarelli, con risultati brillanti sul piano del coinvolgimento emotivo e dell’interazione con il pubblico. Semplice ma dai contenuti intensi la trama. Dioniso, dio del vino, non viene riconosciuto come divinità dagli uomini che lo considerano un loro simile, ovvero un comune mortale, e non il figlio di Zeus. Da questa contrapposizione scaturisce la voglia di rivalsa dello stesso Dioniso, che scende sulla Terra per convincere del contrario ... anteprima24

UstaUnisannio : Successo di pubblico ieri sera per gli studenti #Unisannio del CUT che hanno portato in scena al Teatro Massimo la… -