“Una, nessuna e centomila”. Sanremo, le grandi cantanti italiane contro la violenza sulle donne. E quello che succede a Laura Pausini sul palco lascia tutti in lacrime (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un’edizione del Festival di Sanremo tutto al femmine, per certi versi persino troppo, quasi ad ostentare l’esagerazione. Tutto molto bello, una cosa che di certo non si era mai vista. E anche nella terza puntata sono le donne le protagoniste dell’Ariston. No, non parliamo di Georgina Rodriguez, bella e conturbante, ma di un gruppo di donne per le donne, unite contro la violenza. Questo il messaggio lanciato dal palco dell’Ariston da Elisa, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Laura Pausini, Giorgia e Alessandra Amoroso che hanno dato a tutti appuntamento al 19 settembre all’Arena Campovolo a Reggio Emilia per “Una nessuna centomila”: il più grande evento musicale di sempre contro le violenze di genere. Centomila è il numero delle voci che potranno unirsi alle 7 protagoniste di questo incredibile spettacolo: 100 mila persone, 100 mila per le donne. Perché la musica può e deve ... caffeinamagazine

