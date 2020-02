“Una nessuna centomila”: all’Arena di Verona il concerto evento per dire basta alla violenza sulle donne (Di venerdì 7 febbraio 2020) FIORELLA MANNOIA, EMMA, ALESSANDRA AMOROSO, GIORGIA, ELISA, GIANNA NANNINI, LAURA PAUSINI: 7 grandi artiste insieme in concerto per dire basta alla violenza sulle donne, 7 grandi voci sullo stesso palco per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza. Sabato 19 settembre dalle ore 20.30 alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo) andrà in scena il più grande evento musicale di sempre contro le violenze di genere: “Una. nessuna. CENTOMILA. IL concerto.”. Centomila è il numero delle voci che potranno unirsi alle 7 protagoniste di questo incredibile spettacolo: 100 mila persone, 100 mila per le donne. Perché la musica può e deve arrivare a tanto. In passato altre esperienze hanno visto queste grandi artiste italiane insieme per supportare delle cause importanti in eventi tutti al femminile. Ma per “Una. nessuna. CENTOMILA. IL concerto.” le 7 artiste non saranno da sole: ognuna di loro ... domanipress

rtl1025 : '#Una, perché ogni donna lotta per tutte le #donne, #nessuna, perché nessun'altra donna subisca #violenze,… - IlContiAndrea : Una (quando una donna lotta in fondo lo fa per tutte le altre) Nessuna (nessuna debba subire le violenze) Centomila… - Radio105 : 'Una, perché le donne sono da sole a combattere le violenza, nessuna, perché nessuna dovrebbe trovarsi a farlo, cen… -