Una lettura per digerire Sanremo? Il libro di Michele Bovi su musica e malavita (Di venerdì 7 febbraio 2020) Eccovi una lettura edificante per digerire la 70esima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo. Michele Bovi, giornalista, creatore di programmi televisivi e autore di numerosi saggi sul mondo musicale, è anche uno dei massimi esperti in diritti d’autore e plagio. Ha pubblicato ora con Iacobelli (con una breve prefazione – che nulla aggiunge – di Maurizio Costanzo) Note segrete, eroi, spie e banditi della musica italiana, libro affascinante anche per le tantissime immagini di repertorio oltre che per aver rivelato come “la musica e lo spettacolo in generale non risultino isole immuni dai mali comuni agli altri ambiti sociali. E le istituzioni trattano pertanto tali settori con la medesima attenzione dedicata a quelli economici, scientifici, finanziari”. Del resto, scrive Bovi sul suo sito, “il festival di Sanremo è la vetrina più ... ilfattoquotidiano

