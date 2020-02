Un posto al sole: CLARA incinta? Ecco chi ritorna, anticipazioni (Di venerdì 7 febbraio 2020) È in arrivo un gigantesco “voltapagina” a Un posto al sole, con la fine delle due trame che ci hanno accompagnato in questi ultimi mesi: si chiude la storyline della maestra Gagliardi (Tiziana Bagatella) e diremo ciao anche alla “truffa amorosa” vissuta da Giulia (Marina Tagliaferri). Eh sì: le anticipazioni di Upas ci dicono che a brevissimo la Poggi si troverà a dover scegliere a chi credere tra Marcello (Fabio Cocifoglia) e amici-parenti. Ciò che succederà dopo ci fa capire come evolverà la faccenda: la donna, stando agli spoiler, si rifugerà nell’affetto di amici e familiari dopo aver compreso che la sua è stata “una cocente delusione amorosa“. Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Da ora in poi, dunque, spazio ai personaggi-star del prossimo periodo: CLARA (Imma Pirone) e Alberto (Maurizio Aiello), con ... tvsoap

