UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 10 febbraio 2020 (Di venerdì 7 febbraio 2020) anticipazioni puntata 5436 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 10 febbraio 2020: Dopo un aspro confronto al telefono con Marcello (Fabio Cocifoglia), Giulia (Marina Tagliaferri) deve ora decidere a chi credere. La donna è incerta e confusa… Arianna (Samanta Piccinetti) tenta di mettersi in contatto con Andrea (Davide Devenuto) per comunicargli la nuova convocazione del tribunale dei minori, ma non è facile rintracciare l’uomo… Alberto Palladini (Maurizio Aiello) è sempre più in ansia per la sua posizione all’interno dei Cantieri… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 10 febbraio 2020 su Tv Soap. tvsoap

frances41413628 : RT @BiagioMatt: E come quando portavo i pantaloni corti e c'era la neve venivo qui a pascolare le capre mi mettevo al sole al riparo dal ve… - mezzvinc2 : @IanoS59 @BelpietroTweet E' quello che da fastidio e non solo perchè sia il Senatur; ma per tantissimi sfaccendati… - bellalilli16 : RT @BiagioMatt: E come quando portavo i pantaloni corti e c'era la neve venivo qui a pascolare le capre mi mettevo al sole al riparo dal ve… -