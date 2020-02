ULTIM’ORA SANREMO NUOVE PROPOSTE – ECCO IL VINCITORE (Di sabato 8 febbraio 2020) Leo Gassmann ha vinto nella categoria NUOVE PROPOSTE. Una vittoria celebrata anche dal papà Alessandro su Twitter, che ha commentato in cui, letteralmente, urlava di gioia: «Daje Pippooooooooooooooooooo (così è chiamato Leo in famiglia, ndr.)». Erano arrivati in quattro in semifinale. La prima sfida ha riguardato Tecla (e la sua «8 Marzo») e Marco Sentieri (con «Billy Blu»), con la cantante 16enne che ha avuto la meglio sul rapper. Poi, la seconda semifinale ha visto confrontarsi appunto Leo Gassmann e Fasma «Per Sentirmi Vivo»). Gassman ha trionfato con «Va bene così», per poi vincere anche la sfida con Tecla. Nel raccontare la sua esperienza all’Ariston, il cantante ha detto: «Ho provato tanta gioia. Non credo all’odio, perché è mancanza di amore. A tutti è capitato di sentirci sbagliati, una delusione lavorativa e di amicizia. Ascolto Vasco Rossi, Jovanotti, Lucio Dalla, ... howtodofor

