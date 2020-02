Ultimi sondaggi politico elettorali, cresce ancora il centrodestra, male i grillini, sale il Pd (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un nuovo sondaggio è stato reso pubblico dal programma Agorà su Rai 3 . Il sondaggio è stato realizzato dall’istituto EMG Acqua. La Lega resta stabile al 30% dei consensi ed è di gran lunga il primo partito in Italia. In una settimana il partito di Salvini ha perso l’0,1% dei consensi. Continua invece inarrestabile l’ascesa di Fratelli D’Italia. Il partito della Meloni guadagna ancora l’0,1% dei consensi e sale all’11,6%. Stabile invece Forza Italia che si attesta poco sopra il 6% al 6,1% dei consensi. Il centrodestra unito sfiora la maggioranza assoluta attestandosi al 48% delle intenzioni di voto. sale ancora il Partito Democratico che si attesta al 21,3% dei consensi. Il partito di Nicola Zingaretti è distante 9 punti percentuali dalla Lega di Matteo Salvini. Profondo rosso per l’altro partito di governo, i grillini che stanno vivendo una vera crisi ... baritalianews

