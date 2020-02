UeD news, Sara Shaimi si svela sul bacio: cosa cerca dai corteggiatori (Di venerdì 7 febbraio 2020) Uomini e Donne news, Sara Shaimi divisa tra Sonny e Giuseppe: ecco cosa si aspetta dai due corteggiatori Sara Shaimi a Uomini e Donne sta portando avanti il suo percorso con Sonny e Giuseppe. La tronista è, al momento, indecisa tra i due corteggiatori e sta trascorrendo una fase delicata all’interno del programma. In particolare, … L'articolo UeD news, Sara Shaimi si svela sul bacio: cosa cerca dai corteggiatori proviene da Gossip e Tv. gossipetv

AdiraiIt : #GemmaGalgani #UeDnews #UominieDonne Su WITTY TV Uomini e Donne Over si rivela con una news inaspettata: Gemma… - zazoomnews : “Che delusione me ne vado”. UeD già un addio: quel gesto di Daniele Dal Moro non le è andato giù - #delusione… - zazoomnews : UeD anticipazioni Giovanna e Sara già rivali: “Gatta morta” Giuseppe va via - #anticipazioni #Giovanna #rivali: -