UeD, caos in studio. Valentina piange e Tina non si trattiene: “Senza cervello!”. Cosa è successo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Puntata movimentata quella di Uomini e Donne andata in onda venerdì febbraio. È in scena il trono over, quello che regala maggiori emozioni ai telespettatori del dating show condotto da Maria De Filippi. La puntata è incentrata sulle sfilate e una delle dame, ValenTina Autiero, sciopera e decide di non votare cedendo la propria paletta ad un’altra dama del parterre. “E’ in sciopero”, commenta Barbara De Santi scatenando la curiosità di Maria De Filippi. La dama si è sentita risentita per alcuni commenti, poco carini, fatti durante la sua passerella. I giudici di Gianni Sperti, di Anahi e di alcuni cavalieri del parterre che hanno criticato il suo abito non sono state apprezzate dalla dama, che quindi ha deciso di non partecipare alla votazione della sfilata maschile.



"Il vestito a me non piace, ma le trasparenze, se non hai delle belle gambe con le ...

